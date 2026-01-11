Detuvieron a tres “naranjitas” en distintos operativos policiales

En el marco de distintos procedimientos realizados durante las últimas horas, personal policial detuvo a tres personas —una mujer y dos hombres, todos mayores de edad— en los barrios Güemes y General Paz.

Según informaron fuentes oficiales, los aprehendidos exigían dinero por el supuesto cuidado de vehículos estacionados en la vía pública y, en uno de los hechos, habrían sustraído pertenencias a una transeúnte. Durante los operativos, además, se secuestraron chalecos refractarios, prendas de vestir y otros elementos que tenían en su poder.

Los detenidos y los objetos incautados fueron trasladados a disposición de la Justicia, que continúa con las actuaciones correspondientes.