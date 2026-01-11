Dos adolescentes fueron sorprendidos tras robar televisores en Parque Liceo

Dos adolescentes de 14 y 16 años fueron demorados esta madrugada luego de ser sorprendidos tras un robo cometido en una escuela de barrio Parque Liceo 2ª Sección, en la ciudad de Córdoba.

El procedimiento se concretó en calle Juan Zorrilla de San Martín al 800, donde los jóvenes fueron interceptados mientras llevaban dos televisores y dos destornilladores, presuntamente utilizados para cometer el robo.

De acuerdo a la información policial, los adolescentes habrían ingresado al establecimiento educativo luego de forzar una de las puertas de acceso, provocando daños para poder entrar al lugar.

Tras el procedimiento, los menores fueron trasladados y quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.