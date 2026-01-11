El Gobierno Nacional desplegó casi 300 brigadistas y 15 medios aéreos por los incendios en el sur

Ante el avance de los incendios forestales que afectan al sur del país, el Gobierno Nacional ratificó este domingo la continuidad de la asistencia técnica y humana enviada a las zonas en emergencia.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que ya se encuentran operativos 295 brigadistas en el terreno para contener el avance de las llamas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el despliegue de personal cuenta con una fuerte impronta federal: Nación aportó 232 especialistas —128 pertenecientes a Parques Nacionales y 104 de la Agencia Federal de Emergencias (AFE)—, a los que se sumaron 63 brigadistas enviados por la provincia de Córdoba.

Recursos desplegados y coordinación

El operativo montado para mitigar los focos ígneos incluye un amplio soporte logístico y aéreo:

Fuerza Aérea: El despliegue contempla 15 medios aéreos destinados al combate directo del fuego y traslado de personal.

Equipamiento: Se enviaron camiones autobomba con tracción 4x4 para acceder a zonas de difícil transitabilidad.

Apoyo Militar: Las Fuerzas Armadas brindan soporte logístico, mientras que se dispuso de asistencia sanitaria permanente en las áreas de conflicto.

Ayuda Humanitaria: El Gobierno Nacional coordina el envío de suministros básicos con las provincias y municipios afectados para asistir a los damnificados.

Adorni destacó el trabajo conjunto con los cuerpos de bomberos voluntarios y agradeció especialmente a quienes "arriesgan su vida para salvar la de los argentinos". "Fin", cerró el vocero en su habitual estilo de comunicación tras remarcar la labor coordinada del Gabinete Nacional.

Esta asistencia se suma a las tareas que ya se realizan en el Parque Nacional Los Alerces y la zona de la Ruta 40, donde el clima extremo continúa dificultando las tareas de extinción.