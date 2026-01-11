En menos de una hora, dos accidentes en Carlos Paz y San Antonio de Arredondo

Dos accidentes de tránsito se registraron durante la tarde de este domingo en el Valle de Punilla, con menos de una hora de diferencia y con motocicletas involucradas en ambos episodios, lo que volvió a poner el foco en la circulación vial en la región.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 16:40 en calle Cura Brochero al 2100, en San Antonio de Arredondo. Allí, un automóvil Volkswagen Fox, conducido por un hombre de 46 años, chocó con una motocicleta Honda Wave manejada por una mujer de la misma edad. Una ambulancia local acudió al lugar y realizó el control clínico de ambos conductores, sin que fuera necesario el traslado a un centro de salud.

El segundo accidente se produjo cerca de las 17:40 en la intersección de Brasil y Ecuador, en barrio Miguel Muñoz B de Villa Carlos Paz. En ese punto, un Fiat Siena conducido por un hombre de 33 años impactó contra una motocicleta Honda Wave guiada por una mujer de 46 años. El servicio de emergencias diagnosticó a la motociclista con escoriaciones varias, aunque tampoco fue necesario su traslado.

Ambos hechos se registraron en plena tarde y requirieron la intervención de servicios de emergencia, sin derivar en consecuencias de gravedad, aunque evidenciaron una tarde con múltiples siniestros viales en distintos puntos del departamento Punilla.