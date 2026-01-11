En pleno robo, un trabajador le sacó el arma al ladrón y le disparó: el video

Un violento intento de robo se produjo días atrás en una avícola ubicada en el barrio de Mataderos, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando dos hombres armados sorprendieron a trabajadores que descargaban un camión con huevos. La situación derivó en un forcejeo, un disparo y un ladrón herido.

? Terrible intento de robo a una avicola en Mataderos



? !Que huevos! Uno de los hombres le arrebató el arma a un malandra



— SM Noticias (@SMnoticias) January 11, 2026

Según relató el medio SM Noticias, tres empleados se encontraban realizando tareas de descarga cuando fueron abordados por los asaltantes. En ese contexto, uno de los trabajadores reaccionó de manera inmediata, logró desarmar a uno de los ladrones y tomó control del arma tras un breve forcejeo.

El segundo asaltante intentó escapar refugiándose detrás de un pallet de mercadería, pero al iniciar la huida recibió un disparo que impactó en la zona abdominal. La secuencia completa quedó registrada por una cámara de seguridad del comercio.

Tras el disparo, el hombre herido quedó tendido en el lugar, mientras era retenido por los trabajadores. De acuerdo al registro fílmico, el ladrón pedía que no le dispararan nuevamente y manifestaba dolores por la herida recibida.

El episodio no fue reportado oficialmente a la Policía, por lo que no trascendieron datos oficiales sobre el estado de salud del herido. En un primer momento, el hecho había sido ubicado erróneamente en el partido bonaerense de Tres de Febrero, aunque esa información fue luego desmentida por fuentes policiales.