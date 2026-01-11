Fallecieron dos motociclistas tras impactar contra un camión

Un accidente vial con resultado fatal se registró este sábado sobre la Ruta Provincial Nº 30, a la altura de la estación de servicio YPF de Cuatro Vientos. El hecho ocurrió alrededor de las 18:45 y provocó la muerte de dos jóvenes que se desplazaban en una motocicleta.

Por motivos que aún se intentan establecer, una motocicleta RTR 200 chocó contra la parte trasera de un camión Ford Cargo 1723 con tolva, cargado con cereal. El impacto fue violento y no les dio posibilidad de sobrevivir a los ocupantes del rodado menor.

Las víctimas fueron identificadas como Francisco Germán Ariel Ledisca, de 19 años, quien conducía la moto, y Juan Cruz Molina, de 20, que viajaba como acompañante. Ambos llevaban casco colocado al momento del accidente y fallecieron en el lugar.

El camión era conducido por Hugo Mario Ríos, de 64 años, quien resultó ileso. Una ambulancia del servicio de emergencias de Las Higueras constató el deceso de los jóvenes en el sitio del hecho.

En el lugar trabajaron personal médico, efectivos de Gendarmería Nacional, Policía Rural, Policía de Achiras y representantes del Ministerio Público Fiscal. Las actuaciones continúan para determinar cómo se produjo el choque y establecer responsabilidades.