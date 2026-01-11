Murió el hombre que había sido golpeado por un poste en Carlos Paz

En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento del hombre que había sido golpeado por un poste de madera en la ciudad de Villa Carlos Paz. La víctima tenía 73 años de edad y había sido trasladado el viernes pasado hacia el Hospital Gumersindo Sayago, luego de un accidente ocurrido en la calle Gobernador Peña del barrio Santa Rita.

Había sufrido un grave traumatismo de cráneo cuando descargaba postes para una construcción y un vehículo Volkswagen Up (conducido por una mujer de 65 años) rozó uno de ellos, provocando que lo golpeara violentamente en el rostro.

Fue asistido en el lugar por el servicio de emergencias y trasladado de urgencia a causa de las heridas sufridas.

Se abrió una investigación para esclarecer el trágico episodio que tuvo el peor final.