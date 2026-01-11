Nueve personas buscadas por la Justicia fueron capturadas en Córdoba

Durante una serie de operativos desplegados en distintos puntos de Córdoba Capital, la Policía logró dar con nueve personas que registraban pedidos de captura vigentes y eran buscadas por la Justicia.

Las intervenciones se concretaron en el marco de controles preventivos realizados en diversos barrios de la ciudad, donde los efectivos procedieron a la identificación de personas y vehículos. Como resultado, se logró localizar a los nueve hombres, que fueron trasladados a sede policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

En el mismo contexto, se secuestró un automóvil Audi Q2 y una motocicleta, que quedaron a disposición de la autoridad judicial para su verificación y posterior resolución.

Los operativos formaron parte de una estrategia sostenida de presencia policial en la vía pública, con el objetivo de dar cumplimiento a órdenes judiciales y reforzar el control territorial en distintos sectores de la capital.