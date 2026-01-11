Operativo en Laboulaye: allanaron una casa ligada a la venta de drogas

Laboulaye: operativo antinarcóticos
Operativo en Laboulaye: allanaron una casa ligada a la venta de drogasUn procedimiento realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico permitió avanzar en una investigación por venta de estupefacientes en la ciudad de Laboulaye, con el secuestro de elementos clave para la causa.
El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Abel Fleury al 600, en barrio Matadero Viejo, donde los efectivos incautaron dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la investigación que se encuentra en marcha.
El allanamiento está directamente vinculado a un procedimiento previo realizado el 2 de enero, cuando personal de la Policía de la Provincia de Córdoba detuvo a un hombre de 35 años y secuestró varias dosis de cocaína en la misma ciudad.
Las evidencias recolectadas fueron trasladadas a sede judicial, mientras la causa continúa bajo supervisión de la Fiscalía de Instrucción de Feria de la Octava Nominación con asiento en Laboulaye.