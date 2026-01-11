Operativo en Laboulaye: allanaron una casa ligada a la venta de drogas

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Abel Fleury al 600, en barrio Matadero Viejo, donde los efectivos incautaron dinero en efectivo y otros elementos considerados de interés para la investigación que se encuentra en marcha.

El allanamiento está directamente vinculado a un procedimiento previo realizado el 2 de enero, cuando personal de la Policía de la Provincia de Córdoba detuvo a un hombre de 35 años y secuestró varias dosis de cocaína en la misma ciudad.

Las evidencias recolectadas fueron trasladadas a sede judicial, mientras la causa continúa bajo supervisión de la Fiscalía de Instrucción de Feria de la Octava Nominación con asiento en Laboulaye.