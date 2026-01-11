Operativo narco en Río Segundo: secuestran cocaína, marihuana y un arma

Luego de casi tres meses de tareas investigativas, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron adelante un allanamiento en una vivienda de calle Carlos Besso al 200, en la ciudad de Río Segundo, en el marco de una causa por venta de drogas.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron dosis de cocaína y marihuana, un arma de fuego y distintos elementos vinculados a la actividad que se investiga. En el domicilio se encontraban dos hermanos, de 14 y 20 años, quienes quedaron vinculados a la causa, señalados como quienes realizaban la comercialización de estupefacientes desde la propia vivienda.

Todo lo incautado fue trasladado para su análisis y resguardo, mientras que la investigación continúa bajo directivas de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que dispuso las medidas judiciales correspondientes.