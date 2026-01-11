Riña en la vía pública: detuvieron a cinco hombres y a un menor de 13 años

Detuvieron a un menor de 13 años y a otros cinco sujetos tras una riña en la vía pública

Un operativo policial permitió la aprehensión de seis personas —entre ellas un adolescente de 13 años— que protagonizaban una pelea en plena vía pública en barrio Centro de la ciudad de Córdoba. El procedimiento se concretó durante la noche del miércoles en la intersección de Rosario de Santa Fe y Buenos Aires.

Según informaron fuentes policiales, la intervención se originó a partir de la detección de la riña a través del sistema de Cámaras del 911. Al arribar al lugar, el personal actuante procedió a la detención de cinco hombres mayores de edad, cuyas edades oscilan entre los 20 y 29 años, y de un menor.

Todos los involucrados fueron trasladados a disposición del magistrado interviniente, quedando a cargo de la Justicia las actuaciones correspondientes.