Salvaron a un perro que cayó a un pozo de ocho metros en Córdoba

Un perro fue rescatado este domingo por la tarde luego de caer accidentalmente a un pozo ciego de aproximadamente ocho metros de profundidad en una vivienda ubicada sobre calle Bell Ville al 9000, en barrio Villa Rivera Indarte, en la ciudad de Córdoba.

La situación fue alertada por una mujer mayor de edad, quien dio aviso a la Policía tras advertir que el animal había caído al interior del pozo. Ante el llamado, se hizo presente personal de la Dirección de Bomberos junto con efectivos del DUAR, que desplegaron un operativo especial de rescate.

Debido a la profundidad y las características del lugar, los rescatistas utilizaron técnicas específicas para descender y acceder al animal, logrando extraerlo de manera segura.

Finalmente, el perro fue retirado del pozo en buen estado de salud y entregado a sus dueños, sin que se registraran lesiones.