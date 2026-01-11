Secuestraron 44 plantas de marihuana en una vivienda de Villa Allende

La Policía secuestró más de 40 plantas de marihuana en una vivienda de Villa Allende y detuvo a la propietaria

Un operativo policial permitió el secuestro de 44 plantas de marihuana en un domicilio de barrio Pan de Azúcar, en la ciudad de Villa Allende. El procedimiento se realizó durante la jornada del miércoles y contó con la colaboración de personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Como resultado del allanamiento, la propietaria de la vivienda, una mujer mayor de edad, fue detenida y trasladada a disposición del magistrado interviniente, junto con el material incautado. La investigación continúa bajo la órbita judicial correspondiente.