Tres detenidos por vender entradas «truchas» para el Festival Bum Bum

Una pareja que vendía entradas «truchas» para el Festival Bum Bum fue detenida durante un operativo policial que se realizó anoche en las inmediaciones del estadio Mario Alberto Kempes. El procedimiento se enmarcó dentro del dispositivo de seguridad montado por la Policía de Córdoba en el evento que se llevó a cabo anoche en la zona del Chateau Carreras.

En una primera intervención, efectivos policiales aprehendieron a un hombre y una mujer que tenían en su poder treinta tickets falsificados, dos teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo, entre otros elementos de interés para la causa.

Minutos más tarde, fue detenido otro hombre, señalado como el presunto proveedor de las entradas apócrifas. Al momento del control, llevaba consigo otras 125 pulseras falsas, un teléfono celular y un handy utilizado presuntamente para coordinar la maniobra.

Los tres sospechosos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.