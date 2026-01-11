Un hombre fue herido de bala en el tórax en inmediaciones del Parque Sarmiento

Un hombre fue herido de bala en el tórax en un presunto episodio de violencia urbana. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en inmediaciones del Parque Sarmiento.

La víctima fue trasladada por uno de sus acompañantes hasta el Hospital Rawson, donde recibió atención médica por una herida de arma de fuego en el tórax. De acuerdo con su testimonio, el ataque se habría producido tras una agresión por parte del conductor de un vehículo, quien se dio a la fuga tras el disparo.

La Policía trabaja en la investigación para identificar al agresor y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el episodio.