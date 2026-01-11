Urgente: buscan a una adolescente de 15 años en Río Tercero

La Policía de Córdoba intensificó la búsqueda de Constanza Baravalle, una adolescente de 15 años que se ausentó de su vivienda en la ciudad de Río Tercero durante la mañana de este domingo y cuyo paradero es motivo de preocupación.

Según la información oficial, la joven salió sola a caminar a primera hora del día y, desde ese momento, no volvió a su casa ni logró establecer contacto telefónico con sus familiares, lo que motivó la activación del protocolo de búsqueda y el pedido público de colaboración.

Constanza mide aproximadamente 1,55 metros, es de contextura robusta, tez blanca, tiene cabello negro lacio y ojos marrones. Al momento de retirarse vestía pantalón y remera de color negro.

Desde las fuerzas de seguridad se solicita a cualquier persona que pueda aportar datos, haya visto a la adolescente o tenga información relevante, comunicarse de manera inmediata a los números 911, 101, al 03571-439209 (Central de Comunicaciones) o al 03571-433941 (Unidad Judicial de Río Tercero – Ministerio Público Fiscal).

La investigación continúa en curso mientras se refuerzan las tareas de búsqueda en distintos sectores de la ciudad.