Allanaron la casa de la mujer acusada de quedarse con dinero de una fiesta de egresados

Una investigación por una presunta estafa vinculada a una fiesta de egresados derivó en allanamientos realizados en las últimas horas en barrio Pueyrredón, donde se secuestraron teléfonos celulares y documentación considerada clave para la causa.

Según se informó, el caso está relacionado con el manejo del dinero aportado por padres de alumnos de un colegio de barrio General Paz para la realización de la fiesta de egresados. La mujer investigada habría sido la encargada de reunir los fondos y efectuar el pago al salón, aunque el monto no habría sido entregado, lo que generó la denuncia.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal del área de Delitos Económicos y se desarrollaron en varias viviendas de barrio Pueyrredón, en el marco de una causa que investiga múltiples hechos de estafa.

De acuerdo a lo indicado, pese a la situación, los padres lograron reunir nuevamente el dinero y la fiesta de egresados finalmente pudo realizarse.

La causa es dirigida por la fiscal de feria del Distrito Judicial Nº3, Silvana Fernández, quien dispuso la imputación de la mujer por estafas reiteradas. La acusada fue citada para prestar declaración en los próximos días.