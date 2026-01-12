Armas, motos y un policía herido en procedimientos simultáneos

Cinco hombres mayores de edad fueron llevados a dependencias policiales en el marco de distintos procedimientos realizados en las últimas horas en Jesús María, Arias, Leones y Los Chañares, por causas vinculadas a caza ilegal, lesiones leves calificadas y portación ilegal de armas.

Durante los operativos, personal policial secuestró una carabina, un arma blanca, varios proyectiles, dos motocicletas y otros elementos de interés para las actuaciones.

Según se informó, en uno de los procedimientos un efectivo policial resultó lesionado en el rostro mientras intervenía en la situación, debiendo recibir asistencia médica.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que investiga la participación de los involucrados y las responsabilidades correspondientes en cada uno de los hechos.