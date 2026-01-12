Autopista Rosario–Santa Fe: chocó contra un caballo y murió

Un fatal siniestro vial ocurrido este lunes por la mañana en la autopista Rosario–Santa Fe se cobró la vida de un hombre de 43 años. La víctima fue identificada como Juan Alberto García Rojido, agente del Servicio Penitenciario, quien falleció en el Hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde permanecía internado en estado crítico.

El accidente se produjo a la altura del kilómetro 132 de la autopista, en jurisdicción de Sauce Viejo. Según informaron fuentes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el hecho fue reportado alrededor de las 6:02, cuando el conductor embistió a un caballo que se encontraba suelto sobre la calzada.

Como consecuencia del violento impacto, el vehículo sufrió daños totales y terminó volcado sobre la mano contraria, en sentido hacia Santa Fe. El animal, en tanto, quedó tendido sobre la traza que conduce hacia la ciudad de Rosario.

Producto de la colisión y el posterior vuelco, el conductor salió despedido del habitáculo y sufrió heridas de extrema gravedad. Fue trasladado de urgencia al Hospital Cullen, donde pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento cerca de las 9:00.