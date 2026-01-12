Bomberos cordobeses continúan combatiendo el fuego en El Maitén

Chubut. Brigadistas cordobeses que se encuentran en la zona de la Comarca Andina, en el epicentro de la zona afectada por los incendios forestales que azotan a la provincia de Chubut, continúan con los trabajos de contención de los focos ígneos que siguen activos en el lugar.

A pesar de las lluvias registradas en las últimas horas en el sector, el personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, ETAC, Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba y de la Agrupación Serrana de Bomberos de Córdoba, continúa trabajando, en el día de hoy en la zona de El Maitén, en cercanías a la Ruta Provincial 70.

Las maniobras que realizan los brigadistas se basan en ataques indirectos a partir de fajas cortafuegos, ensanches, y otras tareas de contención, con el apoyo de herramientas de zapa, motosierras, motobombas de ultima generación y medios aéreos.

Cabe destacar que las condiciones en el sector son extremas, debido a las condiciones climáticas y topología del lugar, caracterizada por perímetros de alta pendiente y vegetación de altura. En este sentido, el personal refuerza sus tareas con el objetivo de capitalizar las condiciones que momentáneamente brindan las lluvias de las últimas horas.

Se informa además que la totalidad de los brigadistas cordobeses en el lugar se encuentran en óptimas condiciones, y permanecerán en el lugar por un período máximo de 12 días, con recambio de personal de ser necesario.