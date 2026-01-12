Bomberos cordobeses continúan combatiendo el fuego en El Maitén

La Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad de la Provincia informa que brigadistas cordobeses continúan trabajando en la zona de la Comarca Andina, en el epicentro de la región afectada por los incendios forestales que azotan a la provincia de Chubut.

El operativo se desarrolla en la localidad de El Maitén, en cercanías de la Ruta Provincial 70, con la participación de personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba y la Agrupación Serrana de Bomberos de Córdoba.

Las maniobras que llevan adelante los brigadistas se basan en ataques indirectos a partir de la construcción de fajas cortafuegos, ensanches y otras tareas de contención, con el apoyo de herramientas de zapa, motosierras, motobombas de última generación y medios aéreos.

Cabe destacar que las condiciones en el sector son extremas, debido tanto a las variables climáticas como a la topología del lugar, caracterizada por perímetros de alta pendiente y vegetación de altura.

En este contexto, el personal refuerza sus tareas con el objetivo de capitalizar las condiciones que momentáneamente brindan las lluvias registradas en las últimas horas.

Asimismo, se informa que la totalidad de los brigadistas cordobeses desplegados en la zona se encuentran en óptimas condiciones. El contingente permanecerá en el lugar por un período máximo de 12 días, con posibilidad de recambio de personal en caso de ser necesario.