Cobraban “protección” a comercios y vecinos en La Calera

Tras más de tres meses de investigación y reiterados llamados al número de denuncias anónimas del Ministerio Público Fiscal, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico allanó una vivienda este fin de semana en La Calera, desactivó un punto de venta de drogas y trasladó a dos hombres mayores de edad.

El operativo se concretó en una casa de calle Alvear al 700, en barrio 25 de Mayo. Durante el procedimiento se secuestraron $278.500, un automóvil y distintos elementos vinculados a la actividad investigada.

Según se informó, al momento del ingreso del equipo táctico, uno de los principales investigados salió corriendo e intentó escapar. Fue seguido por personal de investigaciones y, tras un forcejeo, logró ser reducido a unos 130 metros del domicilio.

De acuerdo a la causa, ambos hombres no solo vendían drogas en la zona, sino que además amenazaban de manera constante a vecinos y comerciantes del sector. A algunos negocios les exigían el pago de un canon a cambio de “protección”, generando un clima de miedo en el barrio.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno de Córdoba, los dos hombres y todo lo secuestrado fueron trasladados a sede judicial.