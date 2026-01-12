Denunciarán al conductor que casi provoca una tragedia en las Altas Cumbres

El gobierno de la Provincia de Córdoba denunciará al conductor que intentó sobrepasar dos colectivos en las Altas Cumbres y casi provoca una tragedia. Las imágenes no tardaron en viralizarse y muestran la peligrosa maniobra realizada por un Renault Koleos que casi termina en un choque frontal con una camioneta Volkswagen Amarok.

Desde el inicio de la temporada de verano, situaciones similares vienen ocurriendo las rutas cordobesas.

La imprudencia al volante se ha convertido en una constante en los valles turísticos y los conductores no respetan los límites de velocidad ni la doble línea amarilla. El Ministerio de Seguridad informó que se dará intervención a la justicia y se establecerán sanciones para el automovilista desaprensivo, quien además cuenta con una multa por exceso de velocidad en la Autovía 36

No se trata del primer caso que se registra sobre la Ruta Provincial 34, en medio el intenso temporal que ocurrió el jueves pasado, otro conductor fue filmado cuando protagonizaba una maniobra similar en el ingreso al Parque Quebrada del Condorito.