Detuvieron a un joven vinculado a varios robos en Bialet Massé

En el marco de una investigación por una serie de robos domiciliarios y amenazas, este mediodía fue detenido un hombre de 26 años en la localidad de Bialet Massé.

El procedimiento se llevó a cabo tras varios días de tareas investigativas que permitieron vincular al sospechoso con una seguidilla de delitos cometidos en la mencionada localidad y zonas aledañas.

El operativo incluyó allanamientos en una vivienda del barrio Mirador del Lago, donde el personal policial logró secuestrar diversos elementos relacionados con la causa. Entre los objetos recuperados se encuentran un colchón de dos plazas, un lavatorio de mano, cables, una manguera, un televisor de 32 pulgadas y un ventilador eléctrico.

Según se sabe uno de los últimos hechos delictivos atribuidos al detenido fue cometido durante el último fin de semana, lo que aceleró las diligencias judiciales y el accionar policial.

En el procedimiento trabajó personal de la Brigada de Investigaciones, con la colaboración de otros efectivos de la Departamental Punilla. El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer su posible participación en otros hechos similares registrados en la región.