Difundieron los resultados del test de drogas realizado sin aviso previo

Se conocieron este lunes los resultados de los test de drogas realizados sin aviso previo a los máximos jefes de la Policía de Córdoba, durante una reunión de evaluación y planificación llevada a cabo en la Jefatura.

Según se informó oficialmente, todos los análisis toxicológicos dieron resultado negativo, tras los estudios realizados para la detección de metabolitos de drogas psicotrópicas. Los controles habían sido practicados al ministro de Seguridad, al jefe de Policía, a los subjefes y a los integrantes del Estado Mayor Policial.

El procedimiento incluyó análisis de orina y un muestreo complementario de saliva, y fue supervisado por personal médico del Policlínico Policial, conforme a lo establecido por la normativa vigente en materia de seguridad pública.

El test se había realizado de manera sorpresiva, sin notificación previa a los asistentes, en el marco de una reunión convocada para evaluar el inicio de la temporada turística. La medida alcanzó a todos los niveles jerárquicos presentes, incluido el propio ministro.