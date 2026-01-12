Dos choques durante el fin de semana en San Antonio de Arredondo

Dos accidentes viales se registraron entre la noche del sábado y la tarde del domingo en San Antonio de Arredondo, uno de ellos por un choque entre dos vehículos y otro tras el impacto entre una moto y un automóvil sobre ruta 14.

El primero de los hechos ocurrió el sábado por la noche, cuando dos autos chocaron por alcance. Las personas involucradas fueron asistidas en el lugar por personal médico, sin necesidad de traslado al hospital.

El segundo accidente se produjo el domingo por la tarde, frente a un supermercado chino ubicado sobre ruta 14, donde una motocicleta y un automóvil protagonizaron un choque. Los ocupantes de la moto recibieron atención médica en el lugar.

En ambos episodios intervinieron Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, junto a personal de emergencias médicas, Policía y Guardia Local, con tareas de asistencia, prevención y ordenamiento de la zona.