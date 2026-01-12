«El Francés» Viarnes, el hombre de las mil caras, fue asesinado en Florencio Varela

Apareció con seis balazos en un descampado
«El Francés» Viarnes, el hombre de las mil caras, fue asesinado en Florencio VarelaFue uno de los personajes principales en la causa por el narco-escándalo en la Policía de Córdoba.
La justicia logró establecer la identidad del hombre que fue asesinado a balazos y apareció muerto en un descampado de Florencio Varela (Provincia de Buenos Aires), se trata de Juan Francisco «El Francés» Viarnes, quien se volvió conocido por el «narco-escándalo» dentro de la Policía de Córdoba.
La causa recayó en el fiscal Darío Provisionato y trascendió que la víctima tenía 66 años y un pesado prontuario que involucró hechos en Córdoba, Paraguay y Chubut. Según pudo conocer El Diario, «El Francés» había llegado a la zona de Berazategui en el mes de noviembre del 2025 y quería tramitar una licencia para conducir haciendo figurar una domicilio donde nunca vivió.
La sospecha es que fue víctima de «un ajuste de cuentas» vinculado a su fama como «buchón» y trascendió que el cuerpo fue encontrado el sábado pasado en horas de la tarde, en el cruce de Paysandú y Holmberg, una zona de campo en el límite entre Florencio Varela y Almirante Brown.
Entre sus ropas se halló un puñal y tenía seis heridas de bala, incluyendo una la aorta que le ocasionó la muerte. No se logró dar con su celular y tampoco se pudo contactar a su pareja, quien sería una empleada pública.
Viarnes contaba con una historia de película, alguna vez se hizo pasar como coronel retirado del Ejército, también dijo ser un agente encubierto y constantemente cambiaba de su apariencia para despistar. Su hora más célebre la tuvo en 2013, cuando fue removida la cúpula de la Policía de Córdoba y él fue acusado de encubrimiento agravado y circulación de moneda falsa, estafa y falsificación de documento público agravado, luego de que, supuestamente, pagara tres autos con 42 mil dólares «truchos».
En aquel entonces, aseguró que trabajaba como informante de la División Drogas Peligrosas y sus declaraciones derivaron en procesamientos y condenas para altos jefes policiales y en un caso que sacudió a toda la fuerza provincial.
En 2021, fue condenado a cinco años de prisión luego de haber sido detenido en Paraguay, donde se hacía pasar por médico. A lo largo de su vida criminal, reconoció haber integrado bandas que asaltaban blindados y camiones, demostró una gran habilidad para la circulación de moneda extranjera falsa (dólares y euros) y se mantuvo fuera del radar de la justicia por años.
Asimismo, «El Francés» fue testigo en el juicio a los secuestradores y asesinos de Cristian Schaerer, desaparecido desde septiembre de 2003 en Corrientes.