«El Francés» Viarnes, el hombre de las mil caras, fue asesinado en Florencio Varela

La justicia logró establecer la identidad del hombre que fue asesinado a balazos y apareció muerto en un descampado de Florencio Varela (Provincia de Buenos Aires), se trata de Juan Francisco «El Francés» Viarnes, quien se volvió conocido por el «narco-escándalo» dentro de la Policía de Córdoba.

La causa recayó en el fiscal Darío Provisionato y trascendió que la víctima tenía 66 años y un pesado prontuario que involucró hechos en Córdoba, Paraguay y Chubut. Según pudo conocer El Diario, «El Francés» había llegado a la zona de Berazategui en el mes de noviembre del 2025 y quería tramitar una licencia para conducir haciendo figurar una domicilio donde nunca vivió.

La sospecha es que fue víctima de «un ajuste de cuentas» vinculado a su fama como «buchón» y trascendió que el cuerpo fue encontrado el sábado pasado en horas de la tarde, en el cruce de Paysandú y Holmberg, una zona de campo en el límite entre Florencio Varela y Almirante Brown.

Entre sus ropas se halló un puñal y tenía seis heridas de bala, incluyendo una la aorta que le ocasionó la muerte. No se logró dar con su celular y tampoco se pudo contactar a su pareja, quien sería una empleada pública.

Viarnes contaba con una historia de película, alguna vez se hizo pasar como coronel retirado del Ejército, también dijo ser un agente encubierto y constantemente cambiaba de su apariencia para despistar. Su hora más célebre la tuvo en 2013, cuando fue removida la cúpula de la Policía de Córdoba y él fue acusado de encubrimiento agravado y circulación de moneda falsa, estafa y falsificación de documento público agravado, luego de que, supuestamente, pagara tres autos con 42 mil dólares «truchos».

En aquel entonces, aseguró que trabajaba como informante de la División Drogas Peligrosas y sus declaraciones derivaron en procesamientos y condenas para altos jefes policiales y en un caso que sacudió a toda la fuerza provincial.

En 2021, fue condenado a cinco años de prisión luego de haber sido detenido en Paraguay, donde se hacía pasar por médico. A lo largo de su vida criminal, reconoció haber integrado bandas que asaltaban blindados y camiones, demostró una gran habilidad para la circulación de moneda extranjera falsa (dólares y euros) y se mantuvo fuera del radar de la justicia por años.

Asimismo, «El Francés» fue testigo en el juicio a los secuestradores y asesinos de Cristian Schaerer, desaparecido desde septiembre de 2003 en Corrientes.