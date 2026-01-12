Entró a robar a una vivienda y quedó filmado

Un intento de robo se registró en la madrugada del domingo en la ciudad de Villa Carlos Paz, cuando un delincuente ingresó a una vivienda ubicada sobre la avenida Perón, a una cuadra del hospital Gumersindo Sayago. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

Según se informó, el ladrón logró ingresar hasta la cochera de la propiedad, aunque no pudo acceder al interior de la vivienda. El movimiento fue detectado por un sensor de seguridad perteneciente a un local comercial contiguo, una librería, lo que provocó la activación del sistema de alerta y frustró el robo.

Al momento del hecho, la familia se encontraba dentro de la vivienda, aunque no se reportaron heridos ni daños materiales. El delincuente se dio a la fuga sin lograr sustraer ningún objeto.