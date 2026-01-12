Frustraron un robo en el centro de Cosquín y detuvieron a un delincuente

El personal de la Departamental Punilla Norte logró frustrar un robo en pleno centro de Cosquín. Se detuvo a un hombre de 30 años que había violentado el tambor de arranque de una moto y trató de darse a la fuga en la calle Tucumán.

El hecho ocurrió el domingo pasado alrededor de las 23 horas y trascendió que el rodado se encontraba estacionado en la vía pública. Al percatarse de la llegada de los uniformados, el sospechoso emprendió una huida a pie y fue capturado tras un operativo cerrojo que se desplegó en la zona.

Minutos después, el propietario del rodado se presentó ante los agentes y constató que el detenido había logrado subirse al vehículo y dañar el tambor de arranque con la intención de encenderlo y escapar.

El delincuente fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la justicia.