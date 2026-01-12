Grave accidente doméstico en Deán Funes: un hombre se incrustó una tijera

Un hombre de 64 años debió ser intervenido quirúrgicamente tras sufrir un grave accidente doméstico ocurrido durante la noche del martes en barrio Los Cerrillos, en la ciudad de Deán Funes.

Según las primeras informaciones, el episodio se produjo cuando la víctima tropezó dentro de su vivienda y, en la caída, se incrustó accidentalmente una tijera de tuzar en el abdomen. Ante la gravedad de la lesión, fue trasladado de urgencia a un centro de salud local.

El hombre fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Romagosa, donde permanece internado y bajo observación médica. Hasta el momento, no se brindaron precisiones oficiales sobre su evolución.

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho, que en principio fue caratulado como un accidente doméstico.