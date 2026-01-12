Impactante choque entre dos camiones dejó un muerto y un herido en La Carlota

Un camionero de 35 años murió este lunes por la tarde luego de protagonizar un violento choque frontal entre dos camiones sobre la ruta provincial 4, a la altura del kilómetro 128, en jurisdicción de La Carlota, departamento Juárez Celman.

Según las primeras informaciones, por causas que aún son materia de investigación, dos camiones de la misma marca colisionaron de frente. Como consecuencia del impacto, el conductor de uno de los vehículos perdió la vida en el lugar.

El otro chofer involucrado, un hombre de 46 años, sufrió diversas lesiones y fue trasladado al hospital local, donde quedó internado para su evaluación médica.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y servicios de emergencia, mientras que la Justicia intenta determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.