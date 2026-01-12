Intentaron escapar de un control, atropellaron a una mujer y cayeron con la moto

Un grave episodio vial se registró en las últimas horas en barrio Miralta, donde una pareja que se movilizaba en motocicleta intentó escapar de un control policial y, en medio de la huida, atropelló a una mujer que caminaba por la vía pública.

Según se informó, al intentar evadir el control, los ocupantes de la moto embistieron a la peatona, perdieron el control del rodado y cayeron a la calzada. Como consecuencia del hecho, la motocicleta fue secuestrada en el lugar.

La mujer atropellada fue asistida por un servicio de emergencias y trasladada al Hospital San Roque, donde ingresó con traumatismos en distintas partes del cuerpo.

La situación quedó bajo investigación para determinar las responsabilidades de los involucrados y las circunstancias en las que se produjo el hecho.