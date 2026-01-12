Intentó ingresar droga a la cárcel de Bouwer y fue descubierta

Una mujer de 28 años fue interceptada cuando intentaba ingresar droga al Complejo Carcelario N.º 1 de Bouwer, en el marco de un operativo conjunto entre la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el Servicio Penitenciario de Córdoba, tras llamados recibidos en el Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal.

El hecho ocurrió en las últimas horas, cuando personal del Servicio Penitenciario detectó que la mujer llevaba 445 dosis de cocaína y 86 de marihuana, además de otros elementos de interés para la causa. La sustancia estaba oculta en partes íntimas y, según se indicó, tenía como destino a un familiar alojado en el establecimiento, a quien la mujer se disponía a visitar.

Ante la situación, se dio inmediata intervención a la FPA, que tomó control del procedimiento. Posteriormente, se concretó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 25 de Mayo y San Martín, en la localidad de Pilar, donde se realizó un registro y se secuestraron elementos vinculados a la investigación.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, la mujer fue trasladada a sede judicial, quedando la causa bajo investigación para determinar responsabilidades y posibles conexiones.