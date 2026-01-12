Llevaba un televisor robado y amenazó con una cuchilla al ser sorprendido

Sur provincial
Dos hombres fueron reducidos en las últimas horas en el sur de la provincia de Córdoba tras ser sorprendidos mientras cometían robos en San Marcos Sud y Adelia María.
En el primero de los hechos, personal policial advirtió a un hombre que transportaba un televisor que no le pertenecía. Al ser interceptado, el conductor del robo intentó agredir a los efectivos con una cuchilla, aunque fue rápidamente controlado.
El segundo episodio ocurrió en Adelia María, donde otro hombre fue sorprendido luego de ingresar a una vivienda con la intención de llevarse grifería del lugar.
En ambos casos, la Policía recuperó los elementos sustraídos y secuestró un arma blanca junto a otros objetos vinculados a los hechos. Los dos hombres quedaron a disposición de la Justicia.