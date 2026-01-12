Mató a su primo de una puñalada por el robo de un cabrito

Un joven de 24 años fue asesinado a puñaladas por su primo en la ciudad de Campo Gallo, Santiago del Estero, tras una violenta pelea familiar originada por una disputa vinculada al presunto robo de un cabrito.

El conflicto entre la víctima y el agresor tenía antecedentes. El sábado por la noche, Alexis Maximiliano Pereyra fue acusado por su primo, Rubén Esteban Jaimez, de 21 años, de haberle robado un cabrito. En ese contexto, ambos se reunieron para jugar al fútbol en una cancha de la ciudad de Campo Gallo, en el departamento Alberdi.

Al finalizar el partido, Pereyra y Jaimez permanecieron en el lugar junto a otros compañeros, mientras compartían unas bebidas alcohólicas. En ese momento retomaron la discusión por el conflicto previo, que fue subiendo de tono hasta convertirse en una pelea, según informó El Liberal.

Según relató un testigo, la situación parecía calmarse cuando Jaimez insultó a su primo y Pereyra lo invitó a pelear mano a mano, con la condición de que soltara el cuchillo. Sin embargo, el agresor no lo hizo y, en medio de la trifulca, apuñaló a la víctima en el abdomen.

Tras el ataque, la víctima cayó desplomada en el suelo, mientras que el agresor escapó del lugar en una motocicleta, llevándose una botella de cerveza. Alexis Pereyra fue auxiliado por los presentes y trasladado de urgencia al hospital de Campo Gallo, donde falleció antes de las 3 de la madrugada a causa de una hemorragia interna, pese a los esfuerzos del personal médico.

Durante la mañana del domingo, la madre de Jaimez se comunicó con la policía para informar que su hijo quería entregarse. Ante esto, personal de la Seccional 18 de Campo Gallo lo detuvo en el paraje Santa Marina y quedó imputado por el delito de "homicidio".

Por disposición del fiscal a cargo de la causa, Miguel Ángel Torresi, se secuestraron el arma homicida, la ropa utilizada durante el ataque y el teléfono celular del acusado. Además, se ordenó una vigilancia preventiva en la zona y el relevamiento de testimonios.

En las próximas horas se conocerán los resultados finales de la autopsia, que de manera preliminar indican que el joven de 24 años murió como consecuencia de un shock hipovolémico por la pérdida de sangre.