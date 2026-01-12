Mientras dormían, les robaron motos de carrera en un hostel de Capilla del Monte

Lo que había sido un fin de semana de paseo y aventura terminó con bronca e indignación cuando, al despertar, los visitantes advirtieron que dos motos de carrera que habían dejado en el lugar ya no estaban.

Según relataron los damnificados, los ladrones rompieron una puertita de chapa y forzaron un candado para ingresar al hostel, que quedó tirado en el piso. Una vez dentro, se llevaron dos motovehículos particulares, llamativos y fáciles de identificar: uno rojo con el número 70 pintado en un costado y otro azul con el número 55.

El propietario de una de las motos, Agustín, manifestó su frustración por la falta de respuestas tras realizar la denuncia y pidió colaboración a la comunidad. Solicitó que, ante cualquier dato o si los vehículos son vistos circulando o ofrecidos a la venta por internet, se dé aviso para intentar recuperarlos.