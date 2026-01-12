Nordelta: operativo para desalojar a los carpinchos y protestas de vecinos

Vecinos de Nordelta denunciaron este lunes el inicio de un operativo en la madrugada por parte de personal de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, entre otras autoridades, para desalojar a los carpinchos y, a pesar de que existe una medida cautelar, un fallo de primera instancia autorizó el procedimiento.

Integrantes de la agrupación Carpinchos Nordelta Somos Su Voz y vecinos se encontraban desde el domingo por la noche en el barrio Silvestre, sobre la entrada sur de Nordelta, para evitar el traslado de los animales, quienes desde hace días padecen la colocación de redes para facilitar el operativo.

“Quieren desalojar a los carpinchos que habitan Nordelta. Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, en lugar de proteger, lo que hizo esta semana puso dos jaulas trampas para atraparlos y trasladarlos, arrancarlos de su hogar así nomás”, expusieron desde dicha agrupación.

En este marco, según supo la Agencia Noticias Argentinas, informaron que este lunes la Justicia autorizó por un fallo de primera instancia, que se realicen los procedimientos, pese a la cautelar y apelación.

Por el momento se desconoce cómo avanza la actuación de las autoridades, que ya ingresaron a diversos barrios para concretar los traslados de los carpinchos machos, dejando a las hembras preñadas y a sus crías.