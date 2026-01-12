Punilla: Atraparon a un joven que robó sillas y trató de golpear a los policías

Un adolescente de 16 años de edad fue detenido tras robar sillas de un evento e intentar agredir a los policías, en un hecho ocurrido este lunes en horas de la madrugada en la localidad de San Esteban (Valle de Punilla).

El ilícito ocurrió en un predio ubicado en las inmediaciones del Paraje Dolores y trató de darse a la fuga.

Con las descripciones físicas y de vestimenta aportadas por los testigos, se montó un operativo de búsqueda en el sector y fue divisado a pocas cuadras del lugar. El sospechoso corría por la calle mientras cargaba varias sillas y al intentar ser interceptado para su control, reaccionó de manera agresiva contra el personal actuante con el fin de evitar su captura.

Finalmente, los efectivos lograron aprehender al joven y posterior traslado a la dependencia policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.