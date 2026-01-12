Rescataron a una pareja desorientada en el Cerro Mogote, en Nono

Una pareja de turistas de 57 y 60 años, oriunda de Santa Fe, fue asistida ayer a la tarde en el Cerro Mogote, en la localidad de Nono, luego de haberse desorientado mientras recorrían un sendero de la zona.

El operativo fue realizado por efectivos del DUAR, quienes localizaron a los excursionistas tras recibir el aviso. Durante la intervención, se constató que la mujer presentaba escoriaciones producto de una caída, aunque podía movilizarse por sus propios medios.

El personal acompañó a la pareja durante aproximadamente 1,5 kilómetros hasta el punto de salida del sendero. Al arribar, ambos manifestaron fatiga muscular, sin requerir traslado ni atención médica adicional.