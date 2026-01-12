Robos y daños en el norte cordobés: seis personas quedaron a disposición judicial

Seis personas quedaron a disposición de la Justicia tras una serie de hechos vinculados a robos y daños registrados en el norte provincial, en operativos realizados en Cruz del Eje, Cosquín y Jesús María.

Entre los involucrados se encuentran cuatro adolescentes de 14 y 15 años, además de un hombre que contaba con pedido de captura vigente, en el marco de causas que se encuentran bajo investigación.

Durante los procedimientos, personal policial logró recuperar una motocicleta sustraída y secuestró una ganzúa, teléfonos celulares, municiones, 20 plantas de marihuana y dos pistolas de aire comprimido, además de otros elementos considerados de interés para el avance de las actuaciones.

Los operativos se desarrollaron de manera simultánea en las tres localidades mencionadas, a partir de tareas preventivas y de investigación en curso.