Rutas cordobesas: miles de conductores manejaron alcoholizados en 2025

Más de 17 mil conductores fueron detectados con alcoholemia positiva en rutas de la provincia de Córdoba a lo largo de 2025, de acuerdo a un relevamiento oficial de la Dirección General de Policía Caminera. En total, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre, se contabilizaron 17.062 casos en controles desplegados en rutas nacionales, provinciales y accesos estratégicos.

El dato vuelve a encender la alarma sobre una de las principales causas de siniestros viales evitables, ya que los operativos se realizaron de manera sostenida durante todo el año, sin distinción de horarios ni corredores. El informe mensual indica que enero fue el mes con mayor cantidad de casos (2.174), seguido por noviembre (1.662) y septiembre (1.490).

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que los controles de alcoholemia no tienen un fin recaudatorio, sino preventivo. En ese sentido, se remarcó que cada conductor alcoholizado detectado en ruta representa una situación de riesgo concreto, tanto para quien maneja como para terceros.

El relevamiento también detalló cuáles fueron las rutas con mayor cantidad de alcoholemias positivas durante el año. El ranking estuvo encabezado por la Avenida de Circunvalación (Ruta Nacional A019) con 4.310 casos, seguida por la Ruta Nacional 38 (2.594), la Ruta Provincial E-5 (1.478), la Autopista Ruta 9 (968), la Ruta Nacional 19 (940), la Ruta Nacional 20 (939) y la Ruta Nacional 36 (914).

Se trata de corredores de alto tránsito, accesos clave al área metropolitana y a los principales destinos turísticos de la provincia, donde los controles se mantienen de forma permanente.

Desde el Gobierno provincial se ratificó que los operativos continuarán durante 2026, de día y de noche, en rutas, autopistas y accesos urbanos, con una política de tolerancia cero frente a la conducción bajo los efectos del alcohol.