Semana récord en Villa María: recuperaron 13 motos robadas

Una serie de robos de motocicletas registrados durante la última semana en Villa María y localidades cercanas terminó con 13 motos y cinco bicicletas de alta gama recuperadas, tras operativos realizados en barrios, accesos a la ciudad y zonas rurales.

Según se informó, la mayoría de los robos se produjo bajo la modalidad de “levanta-portones”, tanto desde domicilios particulares como desde la vía pública. Los vehículos fueron hallados en distintos puntos de la ciudad, algunos abandonados entre malezas, en terrenos baldíos o durante controles en la vía pública.

Entre los recuperos, se destacan motos Honda Wave, CG Titan, Falcon, XR 150, Yamaha XTZ 250, Keller, Guerrero, TVS y Vogue, varias de ellas con pedido de secuestro vigente por robos ocurridos días u horas antes en Villa María, Arroyo Algodón y otros sectores del departamento.

En algunos de los procedimientos, jóvenes y hombres mayores fueron interceptados mientras circulaban en motos robadas o cuando intentaban ocultarlas, quedando a disposición de la causa por su presunta vinculación con los hechos. En otros casos, los rodados fueron encontrados sin ocupantes, escondidos en descampados o a la vera de rutas nacionales 9 y 158.

Durante los mismos operativos también se recuperaron cinco bicicletas de alta gama, varias de ellas abandonadas al advertirse la presencia policial. En algunos casos aún se realizan averiguaciones para identificar a sus propietarios.

Desde las fuerzas intervinientes remarcaron la importancia de reforzar las medidas de seguridad en viviendas, especialmente en portones automatizados, uno de los principales puntos vulnerables utilizados en este tipo de robos.