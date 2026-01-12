Sin aviso previo, hicieron test de drogas a jefes policiales en plena reunión

Este lunes por la mañana, durante una reunión de evaluación y planificación en Jefatura de Policía, se realizó un test de drogas sorpresivo a la totalidad del Estado Mayor de la Policía de Córdoba, sin aviso previo a los participantes.

El encuentro había sido convocado a las 08:00 por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, con el objetivo de analizar los primeros días de la temporada turística. En ese contexto, el ministro ordenó la intervención del cuerpo médico de Sanidad Policial, que llevó adelante controles toxicológicos para detectar metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales.

La medida alcanzó al jefe de Policía, comisario general Marcelo Marín, a subjefes, directores generales y también al propio ministro, quien se sometió al test junto al resto de los presentes. El procedimiento incluyó análisis de orina y un muestreo adicional de saliva, conforme a lo establecido en el artículo 66 de la Ley 10.954 de Seguridad Pública y Ciudadana, vigente desde diciembre de 2023.

Tras el operativo, desde la cúpula policial señalaron que la decisión apunta a reforzar los estándares internos de conducta, dejando en claro que el cumplimiento de las reglas alcanza a todos los niveles de mando. Desde el Ministerio de Seguridad se remarcó que este tipo de controles forman parte de una política orientada a profesionalizar y transparentar el funcionamiento de la fuerza.