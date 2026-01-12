Susto en Playas de Oro: un menor sufrió una crisis respiratoria y fue llevado de urgencia

Carlos Paz
Susto en Playas de Oro: un menor sufrió una crisis respiratoria y fue llevado de urgenciaEl niño, de seis años, fue atendido primero por guardavidas y luego derivado en patrullero ante el empeoramiento del cuadro
Un niño de seis años sufrió una crisis respiratoria este lunes por la tarde en la zona de Playas de Oro, lo que motivó un rápido operativo de asistencia y traslado de urgencia. El menor se encontraba junto a su familia cuando comenzó a presentar dificultades para respirar.
Según relataron testigos, el niño habría presentado una broncoaspiración y contaba con antecedentes de este tipo de episodios. En un primer momento, su madre interpretó que se trataba de una crisis habitual, pero al notar que el cuadro no cedía decidió pedir ayuda.
El menor fue llevado al puesto de guardavidas ubicado en la intersección de Perito Moreno y Belgrano, donde el personal advirtió que no saturaba correctamente oxígeno y que su estado comenzaba a agravarse.
Ante la situación, se resolvió su traslado inmediato en un patrullero de la Policía, acompañado por una inspectora de Seguridad Urbana, hasta el Hospital Sayago, donde finalmente lograron estabilizarlo.