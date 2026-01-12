Tenían monos tití y aves silvestres encerrados en una casa de Laguna Larga

Luego de una denuncia, esta tarde efectivos de Policía Ambiental, junto con la Policía de la Provincia, allanaron una vivienda en la localidad de Laguna Larga y rescataron dos monos tití pincel negro y 14 aves silvestres que permanecían en cautiverio ilegal.

Con orden judicial, los agentes ingresaron al domicilio y constataron la presencia de fauna silvestre nativa y exótica privada de su libertad. En el lugar fueron encontrados dos tití pincel negro, un loro hablador, tres cardenales copete rojo, cuatro corbatitas, dos catitas verdes, un calafate, un perico mejilla verde (chiripepe), un gorrión albino y un mirlo moñudo. Además, se secuestraron diez jaulas y dos tramperos.

Desde Policía Ambiental indicaron que algunos de los animales son nativos de Córdoba, mientras que otros no habitan de manera natural ni en la provincia ni en el país. En ese marco, se investiga cómo llegaron los monos tití —especie originaria de Brasil— y si el caso podría estar vinculado al tráfico de fauna internacional.

Todos los ejemplares fueron trasladados al centro de rescate del Parque de la Biodiversidad, donde iniciaron el protocolo de cuarentena sanitaria. Desde el área de Bienestar Animal informaron que los animales ingresaron en buen estado general y que el equipo veterinario ya comenzó con las evaluaciones clínicas para descartar lesiones, deshidratación u otras afecciones.

En Córdoba, la tenencia, transporte y comercialización de fauna silvestre está prohibida por normativa provincial. Las autoridades recordaron que las denuncias ambientales pueden realizarse a través de los canales habilitados por Policía Ambiental.