Tragedia en La Calera: un hombre fue hallado sin vida en la Laguna Azul

Un hombre de 45 años fue encontrado sin vida esta madrugada en la Laguna Azul, luego de un operativo de búsqueda que se activó tras su desaparición mientras se encontraba dentro del agua durante la tarde.

Según se informó, la víctima había sido vista por última vez sumergida en la laguna por sus propios familiares, quienes dieron aviso de inmediato. A partir de ese momento se inició la búsqueda con la participación de personal policial, bomberos y efectivos del DUAR, que trabajaron en el lugar con un equipo de buceo.

Finalmente, efectivos de Bomberos de la Policía de Córdoba lograron localizar el cuerpo a unos 15 metros de la costa y a aproximadamente cuatro metros de profundidad, procediendo luego a su extracción del agua.

La Justicia investiga ahora las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.