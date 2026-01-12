Tres personas resultaron heridas tras un choque de motos en Córdoba

Dos motocicletas colisionaron en la tarde del domingo en pleno centro de la ciudad, dejando como saldo tres personas con heridas de distinta consideración. El siniestro ocurrió en calle Ituzaingó 299, en barrio Centro.

En el hecho estuvieron involucradas una motocicleta Benelli TNT, conducida por una mujer de 43 años, y una Motomel S2 de 150 cc, manejada por un hombre de 25 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 33. Ambos ocupantes de este último rodado fueron asistidos en el lugar por un servicio de emergencias.

En tanto, la conductora de la Benelli se trasladó por sus propios medios al Hospital Ferreyra para recibir atención médica.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se produjo el siniestro.