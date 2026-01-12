Un hombre fue llevado a sede policial y le secuestraron armas en La Dormida

Durante la noche de este viernes, personal policial de San José de la Dormida llevó adelante un allanamiento en una vivienda de la localidad, en el marco de la investigación de un nuevo episodio de violencia familiar.

En el procedimiento, los efectivos secuestraron una escopeta calibre 16, un arma de fuego calibre 22 y otra calibre 9 milímetros, que se encontraban en el domicilio.

Tras el operativo, un hombre de 57 años fue trasladado a sede policial por disposición de la Fiscalía de Deán Funes, quedando a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.