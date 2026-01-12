Una camioneta despistó y cayó por un barranco en La Falda

Valle de Punilla
Una camioneta despistó y cayó por un barranco en La FaldaAfortunadamente, los ocupantes resultaron con heridas leves y recibieron asistencia en el lugar.
Una grave accidente se registró en la madrugada de este lunes 12 de enero en la ciudad de La Falda, donde el conductor de una camioneta perdió el control y cayó por un barranco. El siniestro se registró alrededor de las seis de la mañana en la calle Pugliese y los ocupantes de la 4x4 sufrieron heridas leves y fueron asistidos en el lugar.
Por causas que se intentan establecer, la camioneta Toyota Hilux se salió de la calzada y terminó cayendo varios metros.
A bordo, se trasladaba un hombre de 32 años y su acompañante de 34 años y únicamente se registraron daños materiales.
En el lugar, se hizo presente el personal de la Departamental Punilla Norte y el servicio de emergencias.