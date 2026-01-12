Una menor perdió el control, chocó contra una casa y un niño resultó herido

Un grave choque se registró en las últimas horas en la intersección de Francisco de Arteaga y Roque A. Paredes, en barrio Residencial San Roque, donde un automóvil terminó volcando tras impactar contra una vivienda. Como consecuencia del hecho, un niño de 6 años sufrió lesiones leves.

Según se informó, el vehículo —un Fiat Palio— era conducido por una adolescente de 16 años, quien viajaba acompañada por otros cuatro jóvenes. Por causas que se intentan establecer, la conductora perdió el control del auto y chocó contra una de las paredes del jardín del domicilio.

Tras el impacto, los acompañantes se dieron a la fuga, mientras que parte del mobiliario de la vivienda se desplomó hacia el interior del predio, provocando golpes en las piernas del niño, hijo del propietario del inmueble. El menor fue asistido en el lugar y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

La situación quedó en manos de la Justicia, que investiga cómo se produjo el siniestro y las responsabilidades correspondientes.